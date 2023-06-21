روسيا تعلن إسقاط مُسيّرتين قرب مخازن عسكرية بضواحي موسكو
أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الاربعاء، أن طائرتين مُسيرتين سقطتا بالقرب من مخازن تابعة لوحدات عسكرية في أحد أحياء المقاطعة، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا أو أضرار.
وكتب فوروبيوف، على قناته في "تلغرام": "اليوم سقطت طائرتان مسيرتان في حوالي الساعة 5:30 و5:50 صباحاً بالقرب من مخازن إحدى الوحدات العسكرية، في منطقة نارو فومينسك، وتم إسقاط الطائرتين بعد استهداف العسكريين لهما".
وتابع: "تم العثور على الحطام، ولا يوجد أي ضحايا أو خسائر مادية".
ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أحبطت اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ "هجوم إرهابي" على أهداف في منطقة موسكو بثلاث طائرات بدون طيار.
وأضافت أنه "تم القضاء على جميع الطائرات بدون طيار عن طريق استهدافها إلكترونيا ونتيجة لذلك فقدوا السيطرة وتحطموا، ولم تقع إصابات أو أضرار".