روسيا تعلن إسقاط مُسيّرتين قرب مخازن عسكرية بضواحي موسكو

أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الاربعاء، أن طائرتين مُسيرتين سقطتا بالقرب من مخازن تابعة لوحدات عسكرية في أحد أحياء المقاطعة، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا أو أضرار.

وكتب فوروبيوف، على قناته في "تلغرام": "اليوم سقطت طائرتان مسيرتان في حوالي الساعة 5:30 و5:50 صباحاً بالقرب من مخازن إحدى الوحدات العسكرية، في منطقة نارو فومينسك، وتم إسقاط الطائرتين بعد استهداف العسكريين لهما".