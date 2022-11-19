زعيم كوريا الشمالية يقول إنّه سيستخدم أسلحة نوويّة للردّ على التهديدات

توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازما وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية فجر اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "إن بيونغ يانغ ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة".

وأشارت الوكالة، إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس الجمعة.

وفي السياق، أفاد جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بأن المجلس سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل، لبحث الملف الكوري الشمالي بعد أن أجرت بيونجيانج تجربة جديدة على صاروخ باليستي عابر للقارات.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال في وقت سابق إن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية كانت على "صاروخ طويل المدى ... يمكنه إصابة العديد والعديد من البلدان"، مضيفا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يجتمع لمناقشة ذلك الأمر.