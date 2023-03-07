معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى احتمال ضلوع "مؤيدين لأوكرانيا" في تخريب "نورد ستريم"

أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، أن معلومات استخباراتية جديدة راجعها مسؤولون أمريكيون تشير إلى أن جماعة مؤيدة لأوكرانيا، يمكن أن تكون مؤلفة من أوكرانيين أو روس، "نفذت الهجوم" على خط أنابيب "نورد ستريم" العام الماضي، لكن المعلومات الاستخبارية لم تتوصل إلى نتائج قاطعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لا يوجد دليل على تورط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو كبار مساعديه في العملية، أو أن يكون المتورطون تصرفوا بتوجيه من أي مسؤول حكومي أوكراني.