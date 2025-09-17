مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتهربين من الخدمة العسكرية (فيديو)

أفاد الجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن مركبة تنقل متهربين من الخدمة العسكرية اصطدمت بمظاهرة عند مفترق كفار يونا، ما أدى إلى إصابة جنديين وفرار أحد المعتقلين.

وأوضح الجيش أن المركبة بمظاهرة اصطدمت عند مفترق كفار يونا، حيث رشق بعض المتظاهرين السيارة بالحجارة واستخدموا الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة تلقيا على إثرها العلاج دون الحاجة للإخلاء. في نفس الحادثة، تمكن أحد المعتقلين من الهرب، بينما واصلت المركبة طريقها إلى السجن.

يُذكر أن مظاهرة مماثلة وقعت قبل نحو أسبوع على الطريق السريع رقم 4 قرب مدخل بني براك، حيث أغلق المتظاهرون الطريق وتم اعتقال شخصين، وردد المتظاهرون هتافات مثل "نازيون" و"قتلة" تجاه الشرطة.