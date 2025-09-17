الدبابات الإسرائيلية تتقدم تجاه منطقة الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة

logo
العالم

مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتهربين من الخدمة العسكرية (فيديو)

مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتهربين من الخدمة العسكرية (فيديو)
متظاهرون يهود المصدر: معاريف
إرم نيوز
إرم نيوز

أفاد الجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن مركبة تنقل متهربين من الخدمة العسكرية اصطدمت بمظاهرة عند مفترق كفار يونا، ما أدى إلى إصابة جنديين وفرار أحد المعتقلين.

وأوضح الجيش أن المركبة بمظاهرة اصطدمت عند مفترق كفار يونا، حيث رشق بعض المتظاهرين السيارة بالحجارة واستخدموا الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة تلقيا على إثرها العلاج دون الحاجة للإخلاء. في نفس الحادثة، تمكن أحد المعتقلين من الهرب، بينما واصلت المركبة طريقها إلى السجن.

يُذكر أن مظاهرة مماثلة وقعت قبل نحو أسبوع على الطريق السريع رقم 4 قرب مدخل بني براك، حيث أغلق المتظاهرون الطريق وتم اعتقال شخصين، وردد المتظاهرون هتافات مثل "نازيون" و"قتلة" تجاه الشرطة.

أخبار ذات علاقة

ألية عسكرية إسرائيلي في غزة

"هآرتس": "ميليشيات غزية" تقاتل مع الجيش الإسرائيلي في القطاع

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC