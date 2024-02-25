السنغاليون يطالبون بانتخابات رئاسية في "أسرع وقت"

وتناوب زعماء المعارضة والمشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي على إلقاء كلماتهم وإيصال رسائلهم، ويشترك الجميع في الشعار نفسه، وهو الذهاب لانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن.

وأكّدت ديثي فال، المرشحة للانتخابات الرئاسية السنغالية، "أنه يجب على الرئيس أن يستجيب لهذا الطلب من الشعب السنغالي، ولهذا الطلب من الديمقراطية السنغالية".

ووجّه ثيرنو ألاسان سال، عضو جبهة "ائتلاف 25 فبراير" التي تضم 16 من المرشحين الـ 19 المصادق عليهم، رسالة قال إنها "واضحة ولا لبس فيها وهي أنّ "الجلوس مع رئيس الجمهورية أمر غير وارد".

وأضاف: "يوم الإثنين سنقدم طلبًا جماعيًّا إلى المجلس الدستوري حتى يلتزم بقراره، ليس لدينا أي نية للذهاب إلى هذا الحوار".

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، بدء المحادثات غدا الإثنين، كخطوة أولية قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية.

دعوة للقاء الرئيس

ووجهت وزارة الداخلية السنغالية، الدعوة للمرشحين الـ19 الذين اختارهم المجلس الدستوري، للقاء رئيس الدولة صباح غد الإثنين بقصر الجمهورية، وحتى الآن أكد ثلاثة منهم فقط وجودهم.

ووفق مجلة "لوبوان" الفرنسية فإنّ الرئيس سال يواجه معضلة، إذ إنّه يريد حوارا وطنيا لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، فيما تبدي المعارضة والمجتمع المدني تبرّما من ذلك، ما يهدد بجعل الحوار المرتقب "حوار صمّ" بحسب تعبيرها.

وأوضحت المجلة أنّ الرئيس سال يريد الآن أن يعفي نفسه من هذه المسؤولية الثقيلة، وأن يتم تحديد موعد الانتخابات بعد إجراء حوار مع جميع الفاعلين السياسيين في البلاد، والمرشحين الذين تمت المصادقة على ترشحهم وأيضًا أولئك الذين تم استبعادهم من السباق الرئاسي، والأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني.

فترة انتقالية

وقال الرئيس إنه سيتعين خلال جلسة الحوار التي ستستمرّ يومين، على المشاركين الاتفاق على "الموعد والفترة الانتقالية بعد الثاني من أبريل / نيسان المقبل".

ومع اعتقاده أن البلاد لا يمكن أن تبقى دون رئيس للجمهورية، أضاف ماكي سال أن "الحوار يجب أن يقرر ويقدم اقتراحا، وإذا أمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك، فهذا أمر مرغوب فيه".

وتواجه السنغال أزمة سياسية منذ إعلان الرئيس ماكي سال مطلع الشهر الحالي تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض أن تجري اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط 2024.