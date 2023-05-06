لندن.. توقيف 6 نشطاء مناهضين للمَلكية قبل تتويج الملك تشارلز
أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للمَلكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.
وقال ناشط من الحركة بميدان ترافالغار في لندن: "أوقفوا 6 من منظمينا، وصادروا مئات اللافتات، ولم يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم".
ويتابع ملايين عبر المملكة المتحدة، وغيرها من بلدان العالم، مراسم تتويج الملك تشارلز وعقيلته كاميلا، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الفخامة.
ومن بين الموقوفين، الرئيس التنفيذي للحركة غراهام سميث، وردد بعض المتفرجين القريبين: "حرروا غراهام سميث!"، فيما صاح آخرون "ليحفظ الله الملك" ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من شرطة العاصمة في لندن، وعلى حسابها الرسمي في تويتر، أكّدت حركة "جمهورية" التوقيفات ومصادرة اللافتات، وقالت: "هل هذه هي الديمقراطية؟".
وسيتم تتويج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن بعرض مبهر، وطقوس يعود تاريخها إلى حوالي ألف عام.
وأقام الملك تشارلز، الجمعة، حفل استقبال لزعماء العالم المجتمعين في لندن لحضور مراسم تتويجه في أكبر احتفال رسمي يقام في بريطانيا منذ 70 عامًا.
ومن المقرر أن ينطلق الموكب الملكي من قصر "باكنغهام" إلى كاتدرائية "وستمنستر"، المحاذية للبرلمان؛ حيث تُجرى مراسم التتويج وسط حضور ممثلي وزعماء أكثر من 200 دولة، إضافة إلى نخبة من ممثلي الشعب البريطاني.