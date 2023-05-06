لندن.. توقيف 6 نشطاء مناهضين للمَلكية قبل تتويج الملك تشارلز

أوقفت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للمَلكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال ناشط من الحركة بميدان ترافالغار في لندن: "أوقفوا 6 من منظمينا، وصادروا مئات اللافتات، ولم يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم".

ويتابع ملايين عبر المملكة المتحدة، وغيرها من بلدان العالم، مراسم تتويج الملك تشارلز وعقيلته كاميلا، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الفخامة.