"107 أيام".. هاريس تروي معركتها الانتخابية الخاسرة في كتاب جديد

تستعد المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية الأخيرة كامالا هاريس لإصدار كتاب جديد في سبتمبر المقبل، من المتوقع أن تشرح فيه تفاصيل حملتها الانتخابية.

وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، الخميس عن إصدار كتابها، بعنوان "107 أيام"، والذي من المتوقع أن تشرح فيه تفاصيل حملتها الرئاسية لعام 2024، والتي خاضتها بسرعة فائقة وخسرتها في النهاية أمام دونالد ترامب.

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وأوضحت كامالا هاريس في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل أكثر من عام بقليل، أطلقت حملتي الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة؛ 107 أيام جُبت خلالها البلاد، ناضلت من أجل مستقبلنا - أقصر حملة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث" وفق تعبيرها.

وسيصدر الكتاب، الذي نشرته دار "سايمون وشوستر"، في الولايات المتحدة في 23 سبتمبر المقبل، وكانت كامالا هاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي عام 2021، وقد رُشِّحت للرئاسة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات 2024 بعد انسحاب جو بايدن في يوليو من العام الماضي.

واضطر الرئيس، البالغ من العمر 81 عامًا آنذاك، إلى التخلي عن آماله في إعادة انتخابه بسبب مخاوف ملحة بشأن صحته.

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وتقول كامالا هاريس إنها كتبت كتابها "بصدق وتأمل ذاتي"، وتعد بتقديم "سرد من وراء الكواليس لهذه الرحلة" خلال الحملة الانتخابية، وفق تعبيرها.

وبعد غيابها شبه الكامل عن النقاش العام بعد هزيمتها أمام دونالد ترامب، تعود كامالا هاريس إلى الساحة السياسية. وتظهر الديمقراطية أيضًا مساء الخميس في برنامج "ليت شو" لستيفن كولبير، أحد أبرز البرامج الحوارية على التلفزيون الأمريكي.