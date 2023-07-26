صحيفة أمريكية: اليابان تُصعّب على طالبي اللجوء البقاء على أراضيها
قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن اليابان ترفض منح تسهيلات للاجئين من حول العالم من أجل الإقامة على أراضيها، وجعلهم جزءًا من القوة العاملة في البلاد.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنه بدلًا من ذلك، مرّر البرلمان الياباني، في حزيران/يونيو الماضي، تشريعًا يسرّع ويسهل ترحيل اللاجئين الذين تُرفض طلباتهم.
وأوضحت أنه في ظل الإجراءات الجديدة، يمكن للسلطات ترحيل أي شخص قدَّم أكثر من طلبين للحصول على اللجوء.
ولا تمنح اليابان اللجوء سوى لعشرات فقط من بين آلاف المتقدمين في كل عام.
ويشكل اللاجئون تحديًا ذا طابع خاص لطموحات اليابان المتعلقة بالعمال الأجانب، فهم يظهرون من دون امتلاكهم لمهارات محددة، وفي بعض الأحيان بخلفيات سياسية غريبة عن المواقف التي تتخذها اليابان في سياستها الخارجية.
وقال تقرير الصحيفة الأمريكية إن اليابان "لا ترغب في منح مواطنتها للأجانب الذين قد يطلبون من الحكومة منحهم الدعم أو المنافع".
ووفقًا لعالمة الاجتماع في "جامعة واسيدا" في طوكيو، غارسيا ليو فارير، فإن اللاجئين يُعتبرون بالنسبة لليابان أناسًا صعاب المراس، لهذا فإن اللاجئ لا يحمل سمعة طيبة، وإنما وصمة عار اجتماعية.
ولفتت الصحيفة إلى قول منتقدي الإجراءات الجديدة المشددة، المتمثل في أنها تشكل خطوة لا جدوى منها في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استيراد العمالة.
من جانبهم، يقول المسؤولون اليابانيون إن القواعد الجديدة تهدف إلى حماية من يتعرض للتهديد المباشر بالاضطهاد في أوطانهم، بينما تعمل على ترحل الآخرين ممن لا يتعرضون للتهديد.
المصدر: صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية