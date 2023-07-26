صحيفة أمريكية: اليابان تُصعّب على طالبي اللجوء البقاء على أراضيها

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن اليابان ترفض منح تسهيلات للاجئين من حول العالم من أجل الإقامة على أراضيها، وجعلهم جزءًا من القوة العاملة في البلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنه بدلًا من ذلك، مرّر البرلمان الياباني، في حزيران/يونيو الماضي، تشريعًا يسرّع ويسهل ترحيل اللاجئين الذين تُرفض طلباتهم.

وأوضحت أنه في ظل الإجراءات الجديدة، يمكن للسلطات ترحيل أي شخص قدَّم أكثر من طلبين للحصول على اللجوء.

ولا تمنح اليابان اللجوء سوى لعشرات فقط من بين آلاف المتقدمين في كل عام.

ويشكل اللاجئون تحديًا ذا طابع خاص لطموحات اليابان المتعلقة بالعمال الأجانب، فهم يظهرون من دون امتلاكهم لمهارات محددة، وفي بعض الأحيان بخلفيات سياسية غريبة عن المواقف التي تتخذها اليابان في سياستها الخارجية.