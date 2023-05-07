انتقادات لاعتقالات "شديدة الوطأة" خلال تتويج الملك تشارلز
انتقد مناهضون للنظام الملكي، اليوم الأحد، الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لتأمين تتويج الملك تشارلز، ووصفوها بأنها شديدة الوطأة، قائلين إن حق التظاهر السلمي لم يعد مكفولًا في بريطانيا بعد اعتقال عشرات المحتجين واحتجازهم حتى وقت متأخر.
وألقت الشرطة القبض على زعيم جماعة ريبابليك المناهضة للنظام الملكي، غراهام سميث، و51 آخرين في وسط لندن، بينما كان الآلاف من المؤيدين للنظام الملكي محتشدين في الشوارع لمتابعة تتويج الملك تشارلز أمس السبت، قائلة إن واجبها لمنع الاضطرابات يفوق الحق في الاحتجاج.
وذكرت ريبابليك أن الإفراج عن أعضائها المحتجزين بدأ في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد أن بقوا قرابة 16 ساعة في الحجز.
وقال سميث في بيان "كان هذا الاعتقال تصرفًا شديد الوطأة ومبيت النية، إذ كان سيحدث بغض النظر عن الأدلة أو ما فعلناه.. لم يعد حق التظاهر السلمي مكفولًا في المملكة المتحدة".
وأضاف "لم تكن هذه الاعتقالات متعلقة بحماية الناس من الضرر، وإنما بحماية الملك من الإحراج".
وقالت الشرطة أمس السبت إنها تتفهم القلق من الاعتقالات، لكنها تحركت بعد تلقي معلومات تفيد بأن المحتجين عازمون على عرقلة مراسم التتويج.
وعشية المراسم، أكد مفوض شرطة لندن، مارك رولي، أن الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول محتجون "تعكير صفو أجواء الاستمتاع والاحتفال"، وقال إن أي محاولة من هذا القبيل لن تقابل "بتسامح يذكر".