انتقادات لاعتقالات "شديدة الوطأة" خلال تتويج الملك تشارلز

وذكرت ريبابليك أن الإفراج عن أعضائها المحتجزين بدأ في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد أن بقوا قرابة 16 ساعة في الحجز.

وقال سميث في بيان "كان هذا الاعتقال تصرفًا شديد الوطأة ومبيت النية، إذ كان سيحدث بغض النظر عن الأدلة أو ما فعلناه.. لم يعد حق التظاهر السلمي مكفولًا في المملكة المتحدة".

وأضاف "لم تكن هذه الاعتقالات متعلقة بحماية الناس من الضرر، وإنما بحماية الملك من الإحراج".

وقالت الشرطة أمس السبت إنها تتفهم القلق من الاعتقالات، لكنها تحركت بعد تلقي معلومات تفيد بأن المحتجين عازمون على عرقلة مراسم التتويج.