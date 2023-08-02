روسيا تدمر زورقًا أوكرانيًّا حاول مهاجمة إحدى سفنها الحربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا حاولت فجر اليوم الأربعاء، مهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية، كانت ترافق سفنًا مدنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحادثة وقعت في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، وجرت محاولة الاستهداف بواسطة زورق مسيّر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "قام نظام كييف بمحاولة أخرى لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية ترافق سفن نقل بحري مدنية، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، وذلك بزورق مسيّر".

وأضاف البيان: "نتيجة كفاءة طاقم السفينة الروسية، تم اكتشاف الزورق الأوكراني وتدميره في الوقت المناسب".