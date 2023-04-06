الكرملين يستبعد وساطة صينية لوقف الحرب في أوكرانيا

استبعد الكرملين، الخميس، احتمال حصول وساطة صينية لوقف المعارك في أوكرانيا، معتبرًا أن روسيا ليس لديها خيار سوى مواصلة هجومها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "بالطبع تحظى الصين بإمكانية هائلة وفعالة حين يتعلق الأمر بخدمات الوساطة".

وأضاف: "لكن الوضع مع أوكرانيا معقد، وليس هناك أي أفق لحصول تسوية سياسية.. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا حل آخر غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة"، مستخدمًا التعبير الروسي لوصف غزو أوكرانيا.

وكان بيسكوف يرد على أسئلة حول احتمال حصول وساطة صينية، بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين إنه يعول على نظيره الصيني شي جين بينغ المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين "لإعادة روسيا إلى رشدها".