وزيرا دفاع أمريكا وروسيا يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالاً هاتفياً الجمعة مع نظيره الأميركي لويد أوستن، حسبما أعلنت موسكو، في محادثة هي الثانية بين الرجلين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها إن الوزيرين خلال المحادثة "ناقشا عدة قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

وتعود آخر محادثة بين شويغو وأوستن منذ بداية الصراع، إلى 13 أيار/مايو قبل أيام على المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأميركي مارك ميلي في 19 أيار/مايو.

وواصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورها منذ بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بعدما كانت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وسط اتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وطرد دبلوماسيين.

وتنتقد روسيا بشكل خاص المساعدة العسكرية والمالية الأمريكية الكبيرة لأوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع.

وقبل قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في إندونيسيا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنّه لا يرى "ضرورة" لإجراء محادثات مع جو بايدن.