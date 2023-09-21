الدفاعات الروسية تدمر 19 مسيرة أوكرانية قرب "القرم"

أعلنت موسكو أنّها أسقطت ليل الأربعاء-الخميس 19 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى ثلاث مسيّرات أخرى دمّرتها في أجواء ثلاث مناطق روسية هي كورسك وبيلغورود وأوريول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق تلغرام قرابة الساعة 02,15 بالتوقيت المحلي، إنّ "الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم"، مشيرة إلى أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود وأوريول .

وتزايدت الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة منذ انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد، وخاصةً على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وأيضاً على العاصمة موسكو ومناطق حدودية بين البلدين.