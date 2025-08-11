طهران تعرض قيودا مؤقتة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات

أعلن كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، الاثنين، أن طهران مستعدة لقبول قيود مؤقتة على برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

وأكد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الهجمات الأمريكية على إيران كانت غير قانونية، مشيراً إلى أن بلاده لها كامل الحق في المطالبة بتعويضات.

وأوضح المفاوض الإيراني أن فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني غير وارد على الإطلاق، ولن يتم التنازل في هذا الشأن، مبيناً أن إيران تحافظ على اتصال مع الولايات المتحدة عبر وسيط، لكنه لم يحدد موعداً لاستئناف المفاوضات المباشرة.

وفي إدانة للتدخلات من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، قال تخت روانجي: "للاستمرار في المفاوضات، يجب على واشنطن ضمان عدم شن هجمات جديدة على إيران خلال عملية الحوار".

وأشار إلى أن طهران يمكن أن توافق على قيود مؤقتة على نشاطاتها النووية السلمية كجزء من "اتفاقية عادلة ومربحة للطرفين".

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الإقليمية وجهود دولية لإحياء المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "طهران تايمز" بأن النرويج مرشحة محتملة لتولي دور الوسيط في المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن انهارت المفاوضات التي كانت تُدار عبر وساطة سلطنة عمان في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، إثر حملة قصف أمريكية-إسرائيلية استهدفت الأراضي الإيرانية.

وبحسب مصادر إيرانية مطلعة، فإن الطرفين أبديا استعداداً لاستئناف المفاوضات، لكن طهران تصر على أن تشمل أي محادثات قادمة بندا للتعويض عن أضرار الحرب، على أن تُجرى المفاوضات الجديدة بشكل غير مباشر عبر وسيط.





لمحادثات السابقة كانت ستستأنف لجولة سادسة قبل أن تشن إسرائيل، في 13 يونيو/حزيران الماضي، غارات جوية على منشآت نووية وعسكرية ومدنية في إيران، تلتها حملة قصف استمرت 12 يومًا أسفرت عن قتل 1065 إيرانيًا، معظمهم من المدنيين، بينهم قيادات عسكرية وعلماء نوويون.

ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر قصف مواقع نووية بطائرات B2.