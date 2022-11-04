إيران تعلن اعتقال 3 من قادة الاحتجاجات في محافظة فارس

أعلن رئيس قضاة محافظة فارس جنوب إيران، كاظم موسوي، اليوم الجمعة، اعتقال من وصفهم بـ"المنافقين"، الذين يقودون الاحتجاجات في مدينة شيراز مركز المحافظة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، إن "أجهزة المخابرات التابعة للحرس الثوري وبالتعاون مع قوات الشرطة تمكنوا من اعتقال 3 من عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة في شيراز".

وتصف إيران منظمة مجاهدي خلق المعارضة بـ"مجموعة المنافقين"، وتصفنها على أنها منظمة إرهابية وتتهمها بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال والهجمات، التي طالت علماء في الملف النووي على مدى السنوات الماضية.

وأضاف موسوي: "كان المعتقلون مسؤولين عن تصميم وتوجيه مشاريع دعائية لصالح جماعة المنافقين الإرهابية والقائد الإجرامي لهذه المجموعة (مريم رجوي)".

وزعم المسؤول الإيراني أن "هذه المجموعة كانت نشطة في قيادة الاحتجاجات في مدينة شيراز، وقد خططت مؤخرًا لعملية تدميرية تم تحديدها"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن اكتشفت كميات من المتفجرات الحارقة من هذا الفريق".

وتعهد رئيس قضاة محافظة فارس بأن السلطات القضائية سوف تتعامل مع هذه العناصر والأطراف المرتبطة بها بقوة وبشكل حاسم ورادع.

ولا تزال إيران تشهد احتجاجات شعبية مناهضة للنظام منذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في مركز لشرطة الآداب في طهران نتيجة عدم التزامها بالحجاب، الذي تفرضه السلطات.

وترفض السلطات الإيرانية الكشف عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين في هذه الاحتجاجات، بينما كشفت منظمة "هرانا" الحقوقية، يوم أمس الخميس، عن مقتل 298 من المتظاهرين جراء عنف السلطات الأمنية ضد المتظاهرين.

وتتهم طهران الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة بتحريك ما تصفه بـ"الاضطرابات وإثارة الشعب" في البلاد.