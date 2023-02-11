خلال لقائه بايدن.. لولا يؤكد عدم سعيه لتسليم بولسونارو

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، إنه لن يسعى خلال زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تسليم سلفه اليميني المتطرف بولسونارو الموجود حاليا في الولايات المتحدة.

وأضاف لولا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثت قبل لقائه بايدن في البيت الأبيض "بولسونارو نسخة من ترامب، وكأنه وُضع في آلة تصوير".

وقال الرئيس البرازيلي إنه يتعين عليه وعلى نظيره الأمريكي جو بايدن الذي استقبله الجمعة في البيت الأبيض "عدم السماح مرة أخرى أبدا" بحصول اعتداءات على الديموقراطية على غرار ما حدث في الولايات المتحدة والبرازيل.