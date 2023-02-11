خلال لقائه بايدن.. لولا يؤكد عدم سعيه لتسليم بولسونارو
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، إنه لن يسعى خلال زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تسليم سلفه اليميني المتطرف بولسونارو الموجود حاليا في الولايات المتحدة.
وأضاف لولا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثت قبل لقائه بايدن في البيت الأبيض "بولسونارو نسخة من ترامب، وكأنه وُضع في آلة تصوير".
وقال الرئيس البرازيلي إنه يتعين عليه وعلى نظيره الأمريكي جو بايدن الذي استقبله الجمعة في البيت الأبيض "عدم السماح مرة أخرى أبدا" بحصول اعتداءات على الديموقراطية على غرار ما حدث في الولايات المتحدة والبرازيل.
وأضاف "سأخبركم بشيء واحد: ليست لدى بولسونارو أي فرصة ليصبح رئيسا للبرازيل مرة أخرى"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يسعى لتسليم خصمه الموجود في فلوريدا.
وقال "لن أتحدث إلى بايدن بشأن ذلك لأن هذا الأمر يعتمد على القضاء البرازيلي".
في المكتب البيضوي، أسف لولا لأن "البرازيل عزلت نفسها مدى أربع سنوات"، بينما أكد بايدن أن البلدين الآن "معا" للدفاع عن القيم الديموقراطية في العالم.
وأصر لولا على وعده بالقضاء على إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام 2030 وقال إن "رعاية غابات الأمازون المطيرة تعني العناية بالكوكب وبقاءنا على قيد الحياة".
وزادت إزالة الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 60% في خلال كل سنة من سنوات حكم بولسونارو (2019-2022). وقد استمرت لكنها تباطأت بشكل ملحوظ منذ الشهر الأول للولا في المنصب. في كانون الثاني/يناير ازيل 167 كيلومترا مربعا من أكبر غابة استوائية على كوكب الأرض، أي ما يعادل مساحة أكثر من 22 ألف ملعب كرة قدم.
لكن هذا أقل بكثير من 430 كيلومترا مربعا أزيلت من الغابات في كانون الثاني/يناير 2022 عندما كان بولسونارو لا يزال في السلطة.