بعد قصف متبادل.. "اليونيفيل" تحض على "ضبط النفس" في جنوب لبنان

وقال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تينيتي: إن عناصر قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة، "يظلون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل، وبعضهم من الملاجئ حفاظا على سلامتهم".

وأضاف: "نحض الجميع على ممارسة ضبط النفس والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني".

وفي سياق متصل، أعربت منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر منصة "إكس" عن القلق البالغ إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق صباح اليوم.

وقالت إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد.

وأضافت أنّ مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيواصل بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره.