غانتس: قيود تشغيلية تمنع إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاعية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن لدى إسرائيل قيودا تشغيلية تمنعها من إمداد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة العسكرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، حيث اتفق الوزيران على إجراء حوار فوري يهدف إلى تقديم إسرائيل مساعدة لأوكرانيا لتوفير أنظمة الإنذار المدني.

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صادر عنه: "في نهاية الحديث الذي أجري في جو إيجابي، اتفق الاثنان على الاستمرار في الاتصال في الأسابيع المقبلة ومناقشة قضايا أخرى على جدول الأعمال".

وأكد مكتب غانتس أن وزير الدفاع الأوكراني أطلع نظيره الإسرائيلي على مجريات الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وبحسب البيان، أعرب وزير الدفاع غانتس عن خالص تعازيه لنظيره الأوكراني على الخسائر في الأرواح والأزمة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها الشعب الأوكراني نتيجة الحرب. مؤكدا وقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا، واستعداد مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لمواصلة دعم كييف في جوانب حماية السكان وإنقاذ الأرواح.

وكان تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، قد ذكر أن أنظمة الإنذار الموجودة في أوكرانيا اليوم قديمة نسبيا، ولا يمكنها إلا التنبؤ بشكل عام بالمنطقة التي ستسقط فيها الصواريخ.

ووفق الصحيفة العبرية، تعرف أنظمة الإنذار الإسرائيلية كيفية حساب مسارات الصواريخ بطريقة أفضل، وبالتالي لا يمكن تفعيل الإنذار إلا في منطقة محدودة نسبيا، بينما في المناطق الأخرى لا يتأثر الروتين المعتاد.

وقدمت أوكرانيا مؤخرا طلبا رسميا إلى إسرائيل لشراء أو استلام مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي، التي يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي.

وطلب الأوكرانيون من إسرائيل التزود بنظام Arrow 3، لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ونظام باتريوت الذي يهدف بشكل أساس إلى اعتراض الطائرات، ونظام Magen Or الذي لم يتم تشغيله بعد في إسرائيل، ونظام مقلاع David لاعتراض الصواريخ الثقيلة والصواريخ متوسطة المدى، ونظام Barak 8 لاعتراض الصواريخ المضادة للسفن وبطاريات القبة الحديدية، غير أن إسرائيل رفضت ذلك.

وتعد هذه الأنظمة متطورة للغاية، ومعظمها لا تصدرها إسرائيل على الإطلاق، وفق ما ذكرته الصحيفة العبرية.

وذكرت الصحيفة، أن الطلب الأوكراني لم يتم توجيهه على أمل الحصول عليه، ولكن بهدف إحراج إسرائيل، وخلق ضغوط قد تؤدي إلى توريد جزء صغير من هذه الأنظمة على المدى الطويل لأوكرانيا.