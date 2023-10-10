بعد عقود من الصراع.. لماذا اختارت حماس مهاجمة إسرائيل الآن؟

بينما تعاني إسرائيل من أعنف هجوم في تاريخها، يتحول التركيز إلى توقيت الهجوم الذي قامت به حركة حماس، بالتعاون مع بعض الفصائل المسلحة الأخرى، ودلالاته، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لشبكة "إن بي سي نيوز"، قولهم إن الهجمات كانت - على الأرجح - محاولة لعرقلة المفاوضات عالية المخاطر، التي تدعمها الولايات المتحدة، والتي كانت جارية لتطبيع علاقات إسرائيل مع المملكة العربية السعودية.

في حين رأى آخرون، بأنها تهدف لفرض الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، نفسها على الخريطة السياسية والدبلوماسية كمتحدث ومفاوض باسم الفلسطينيين.

وأشار الموقع إلى أن المملكة العربية السعودية رفضت تاريخيًا الاعتراف بشرعية إسرائيل، وتعود الأعمال العدائية بين الدولتين إلى الحرب العربية الإسرائيلية العام 1948.

كما أن إيران، الداعم الرئيس لحماس، عارضت محاولات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها الإقليميين، وفق الموقع.