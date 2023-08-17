القوات الأوكرانية تحقق المزيد من التقدم في الجبهة الجنوبية الشرقية

حقق الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تقدماً جديداً في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، فيما أعلنت موسكو عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك قالت كييف إنها استعادت السيطرة عليها الأربعاء، وتحاول بناء زخم لتقدمها جنوباً في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف.

وقال المتحدث العسكري أندريه كوفاليوف في تصريحات بثها التلفزيون الوطني: "في اتجاه جنوبي أوروزخينن حققت القوات الأوكرانية نجاحاً".

كما قال كوفاليوف إن هناك قتالاً عنيفاً في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد وحول قرية في الشرق ليست بعيدة عن باخموت، المدينة التي استولت عليها القوات الروسية في أيار/مايو بعد صراع استمر لأشهر.

وتابع: "نفذ العدو عمليات هجومية فاشلة في منطقة سينكيفكا في منطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك، وتدور معارك عنيفة هناك".

وقال جنرال أوكراني، أمس الأربعاء، إن روسيا تشن هجوما باتجاه كوبيانسك، وهي بلدة في منطقة خاركيف، لكن كوفاليوف قال إن أوكرانيا تتصدى لذلك الهجوم وكذلك للهجمات الروسية على شمالي باخموت وبالقرب من بلدة ليمان.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه تم إحباط هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع أن طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة بيلغورود في جنوب روسيا.