زيلينسكي: على المسؤولين الروس وقف الحرب أو البحث عن ملاجئ

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّه على المسؤولين الروس البحث عن ملاجئ ما لم تُوقف موسكو غزوها لبلاده، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الخميس.

وقال زيلينسكي للموقع في مقابلة: "عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ... يحتاجون إليها. ما لم يوقفوا الحرب، سيحتاجون إليها".

وفي كلمة له في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي إن القانون الدولي غير كافٍ لمواجهة "مشعلي الحروب"، لافتًا إلى أن الرد الدولي على الانتهاكات الروسية غير كافٍ حتى الآن.

وأضاف أن روسيا مصرة على رفض وقف إطلاق النار، معتبراً أن أي فشل في مواجهة روسيا ستكون نتائجه "أثماناً كبيرة" في أوروبا.



