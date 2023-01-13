في اعتراف نادر الحدوث.. وزارة الدفاع الروسية تشيد بـ"فاغنر" في سوليدار

أشادت وزارة الدفاع الروسية بمقاتلي مجموعة فاغنر ودورهم في الاشتباكات التي حصلت في سوليدار بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان، إن "العمليات الهجومية التي انتهت بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية والاستيلاء على مدينة سوليدار نفذت من قبل مجموعة مختلطة من القوات".

وأضافت أن "مهمة اقتحام أحياء المدينة تمت بنجاح بفضل الأعمال الشجاعة للمتطوعين في الوحدات الهجومية من فاغنر".

وأكدت الوزارة أن "مشاركة وحدات مختلفة من القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية تمت وفق خطة واحدة وفرت حلولا للمهام القتالية".

وأوضح البيان، أن "المهمات القتالية تضمنت قطع المدينة من الشمال والجنوب وعزل منطقة القتال ومنع الجيش الأوكراني من نقل وحدات احتياطية من المناطق المجاورة للمدينة، ومنع خروج القوات المقاتلة من سوليدار".

ومجموعة فاغنر، هي شركة عسكرية خاصة، يرأسها يفغيني بريغوجين المقرب من الكرملين، والملقب بـ"طباخ بوتين"، وقد افتتحت العام الماضي أول مقر لها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.