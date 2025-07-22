إدارة ترامب تبحث عن بدلاء لماسك لبناء "القبة الذهبية"

تُوسّع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق بحثها عن شركاء لبناء نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، وفقا لـ"رويترز".

وتستعين إدارة ترامب بمشروع كويبر التابع لشركة أمازون وشركات دفاعية كبرى، في ظلّ التوترات مع الملياردير إيلون ماسك لهيمنة سبيس إكس على البرنامج، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة.

ويُمثّل هذا تحوّلًا استراتيجيًا بعيدًا عن الاعتماد على سبيس إكس التابعة لماسك، والتي أصبحت شبكات أقمارها الصناعية "ستارلينك" و"ستارشيلد" أساسيةً في الاتصالات العسكرية الأمريكية.

وكان ترامب أعلن عن مشروع دفاع جوي عسكري أمريكي يحمل اسم "القبة الذهبية"، من المقرر بناؤه خلال سنوات في الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث أن "القبة الذهبية" ستغيّر قواعد اللعب لصالح الولايات المتحدة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 175 مليار دولار، وقد خُصص له تمويل أولي بقيمة 25 مليار دولار.