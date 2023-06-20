"قرارات مقلقة".. الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل إلى وقف ما وصفها بـ"القرارات المقلقة" بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والتراجع عنها.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، عبر بيان، إن "الأمين العام يكرر أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مؤكدا أنها "عقبة رئيسية أمام تحقيق حل على أساس دولتين قابل للاستمرار وسلام عادل ودائم وشامل".