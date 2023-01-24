أمريكا.. اتهام مسؤول سابق في الشرطة الفدرالية بالعمل سرًّا مع الأوليغارشية الروسية

وقالت الوزارة في بيان إنّ تشارلز مكغونيغال (54 عاماً) كان يترأّس وحدة مكافحة التجسّس في مكتب التحقيقات الفدرالي بنيويورك قبل تقاعده في عام 2018.

وأوقف مكغونيغال في نهاية الأسبوع في نيويورك، وهو حالياً ملاحق في قضيتين منفصلتين.

ويتّهمه القضاء الفدرالي في نيويورك بالعمل لدى مؤسّس شركة الألمنيوم العملاقة روسال، رغم أنّ الأخيرة مستهدفة منذ عام 2018 بعقوبات أمريكية تمنعها من أيّ علاقة تجارية مع أمريكيين.