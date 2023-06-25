الشاهد الرئيسي في قضية "1000" يدلي بشهادته ضد نتنياهو

وفي بداية شهادته، التي ستستمر أسبوعين، تحدث ميلشتاين عن علاقته الوثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بأنه "شقيق تقريبًا"، وكذلك عن طلب نتنياهو منه فصل ذراعه اليمين هداس كلاين، خوفا من أنها تعرف الكثير.

في وقت لاحق، تحدث عن الهدايا العديدة التي قدمها لنتنياهو وزوجته سارة بمبادرة منه، وبعد ذلك، كما قال، بناءً على طلبهما.

كما استجوب المدعي العام ليات بن آري، ميلشتاين، بحضور سارة نتنياهو، حول تواتر زياراته لإسرائيل. وحسب قوله، كان يأتي إلى إسرائيل مرتين أو ثلاث مرات في السنة، وفي كل مرة يمكث لمدة أسبوعين تقريبًا. ومع ذلك، في السنوات السبع الماضية، لم يزر إسرائيل؛ لأنه كان يخشى أن تؤثر التحقيقات في قضيته على أطفاله الصغار.

وميلشتاين هو منتج شهير في هوليوود، ويقف وراء بعض أكبر الأفلام في السنوات الأخيرة. وأنتج الفيلمين المعروفين "Fight Club"، و "Beautiful Woman". وفي إسرائيل أنتج فيلم "Dizzingoff 99". لكن مواهب ميلشتاين لم تقتصر على ذلك. فقد عمل كحلقة وصل لمكتب العلاقات الإعلامية لمكتب نتنياهو، وساعد البرنامج النووي الإسرائيلي.