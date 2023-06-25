الشاهد الرئيسي في قضية "1000" يدلي بشهادته ضد نتنياهو
اعتلى الملياردير والمنتج الأمريكي الإسرائيلي، أرنون ميلشتاين، منصة الشهود في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في برايتون بالمملكة المتحدة، اليوم الأحد، وأدلى بشهادته المهمة في القضية 1000، "ملف الهدايا".
وكانت شهادة ميلشتاين في بريطانيا مغلقة أمام عامة الناس والتغطية الإعلامية، ولم يتمكن سوى أقارب المتهم من التواجد في الغرفة أثناء حديثه، بحسب موقع "واللا" العبري.
وفي بداية شهادته، التي ستستمر أسبوعين، تحدث ميلشتاين عن علاقته الوثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بأنه "شقيق تقريبًا"، وكذلك عن طلب نتنياهو منه فصل ذراعه اليمين هداس كلاين، خوفا من أنها تعرف الكثير.
في وقت لاحق، تحدث عن الهدايا العديدة التي قدمها لنتنياهو وزوجته سارة بمبادرة منه، وبعد ذلك، كما قال، بناءً على طلبهما.
كما استجوب المدعي العام ليات بن آري، ميلشتاين، بحضور سارة نتنياهو، حول تواتر زياراته لإسرائيل. وحسب قوله، كان يأتي إلى إسرائيل مرتين أو ثلاث مرات في السنة، وفي كل مرة يمكث لمدة أسبوعين تقريبًا. ومع ذلك، في السنوات السبع الماضية، لم يزر إسرائيل؛ لأنه كان يخشى أن تؤثر التحقيقات في قضيته على أطفاله الصغار.
وميلشتاين هو منتج شهير في هوليوود، ويقف وراء بعض أكبر الأفلام في السنوات الأخيرة. وأنتج الفيلمين المعروفين "Fight Club"، و "Beautiful Woman". وفي إسرائيل أنتج فيلم "Dizzingoff 99". لكن مواهب ميلشتاين لم تقتصر على ذلك. فقد عمل كحلقة وصل لمكتب العلاقات الإعلامية لمكتب نتنياهو، وساعد البرنامج النووي الإسرائيلي.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن ميلشتاين هو الذي موّل توريد الشمبانيا والسيجار إلى نتنياهو، مقابل عمل نتنياهو على تمديد تأشيرة ميلشتاين إلى الولايات المتحدة، وتعزيز تمديد الإعفاء الضريبي للمقيمين العائدين لإسرائيل، وهي ميزة لها قيمة مالية كبيرة له.
وتنص لائحة الاتهام أيضًا على أن "نطاق خدمات المتعة تراكمت إلى ما يقرب من 460 ألف شيكل، وأنه تم تسليمها إلى المدعى عليه نتنياهو فيما يتعلق بواجباته العامة ومكانته كرئيس وزراء لإسرائيل".
وقبلت محكمة القدس الجزائية، طلب ميلشتاين بعدم الإدلاء بشهادته في إسرائيل، وإنما في بريطانيا حيث يقيم حاليًا، لأسباب صحية. إلا أنه وفقًا لما نشره الكاتب والمحلل جيدي ويتز في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يبدو أن السبب الحقيقي للشهادة عن بعد هو خوف ميلشتاين من المظاهرات وتعطيل أنصار نتنياهو لجدول أعماله.
وتأتي شهادة ميلشتاين على خلفية محادثة القضاة مع محامِي الدفاع ومكتب المدعي العام، حيث تم إخبار المدعين العامين بأنهم سيجدون صعوبة في إدانة نتنياهو بجريمة الرشوة في قضية "4000". ومع ذلك، تعتقد المدعية العامة غالي بيهاريف ميارا، أن القضية يجب أن تستمر حتى نهايتها وأن لديها أدلة كافية لإدانة نتنياهو بالرشوة.
ما المتوقع في الشهادة؟
يعتبر ميلشتاين الشاهد الرئيس في قضية 1000، ومن المفترض أن تعزز شهادته ملف الادعاء، والذي ينص على أن الشمبانيا والسيجار التي قدمها ميلشتاين لنتنياهو كانت هدايا لا ينبغي لرئيس الوزراء تلقيها. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يدعي محامي نتنياهو عاميت حداد أن تلقي الهدايا من الأصدقاء مسموح به. وأثناء استجوابه من قبل الشرطة، قال نتنياهو إن المحاميين يعقوب وينروث، وديفيد شيمرون وحتى المدعي العام السابق يهودا وينشتاين، أخبروه أنه يسمح له بتلقي هدايا من الأصدقاء.
وقال مقربون من ميلشتاين إنه "لن يهدف بشهادته الانتقام وتصفية الحسابات مع نتنياهو، لكنه سيرد على الأسئلة ويفصح عن روايته كما هي. وإذا لم تكن هناك مفاجآت، ولن يفاجئ ميلشتاين مكتب المدعي العام بما شهده زملاؤه، فمن المحتمل أن يكون استجواب المحامي حداد عدوانيًا وصعبًا، وسيشير بشكل أساسي إلى ماضي ميلشتاين".
المصدر: موقع "واللا" العبري