زيلينسكي: روسيا "تحشد قواتها للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا بحشد قواتها المسلحة "للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنّ "روسيا تحشد قواتها، نعلم جميعا ذلك، تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة".