زيلينسكي: روسيا "تحشد قواتها للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا
اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، روسيا بحشد قواتها المسلحة "للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنّ "روسيا تحشد قواتها، نعلم جميعا ذلك، تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة".
وفي الأيام الأخيرة كثّف الجيش الروسي هجماته في شرق أوكرانيا وجنوبها، معلنا تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت التي تتعرض للقصف والقريبة من فوغليدار.
وبحسب زيلينسكي، فإنّ "حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزم روسيا وعدوانها".
وعُقد المؤتمر الصحفي المشترك بين زيلينسكي وفون دير لايين قبل اجتماع عمل بين فريقيهما سيشارك فيه خصوصاً 14 مفوضا ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل وزيلينسكي.
وغدا الجمعة، تعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف، تضم فون دير لايين وزيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد أشهر من حصول أوكرانيا على وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وبدوره وافق المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو بالإضافة إلى 45 مليون يورو؛ من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "ترسل التدابير الجديدة اليوم رسالة واضحة في وقت حساس بأننا سنواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك حاجة إلى ذلك".