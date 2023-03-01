أمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على شركات وأفراد؛ لاتهامهم بالمساهمة في تزويد الحكومة في كوريا الشمالية بعوائد غير قانونية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شركة تشيلسونغ تريدينغ التي تقول إن كوريا الشمالية تستخدمها لكسب العملات الأجنبية وجمع المعلومات المخابراتية، وعلى شركة كوريا بايكو تريدينغ المتهمة بجلب الأموال لحكومة كوريا الشمالية منذ الثمانينيات من خلال تنفيذ مشروعات فنية وإنشائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إن "المكتب فرض أيضا عقوبات على فردين لمساعدتهما حكومة كوريا الشمالية في إدرار عوائد".