"حكم إعدام" يفجر احتجاجات وشغبا في سجن "رامهرمز" بإيران
أشعل نزلاء في سجن، جنوب غرب إيران، اليوم الجمعة، النيران؛ احتجاجا على حكم إعدام صدر بحق زميل لهم، وسمع دوي إطلاق نار، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية.
وقالت الوكالة إنه "عقب صدور حكم الإعدام بحق أحد النزلاء في سجن رامهرمز، بدأ عدد من السجناء أعمال شغب بإشعال النار.. وأمكن سماع دوي إطلاق نار من خارج السجن".
ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل.
وتكررت حالات أعمال الشغب في سجون إيران خلال السنوات الماضية، وسط تقارير دولية تتحدث عن سوء أوضاع نزلاء سجون الجمهورية الإسلامية.
في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قتل 4 سجناء وجرح العشرات، في أعمال شغب شهدها سجن إيفين، الذي يضم نزلاء من دول غربية.
وحمّلت واشنطن، آنذاك، طهران المسؤولية عن سلامة الأمريكيين المعتقلين في السجن.
كما اندلعت أحداث شغب في كانون الأول/ديسمبر 2022، خلفت قتيلا ومصابين، بعد الحديث عن نقل 15 نزيلا في سجن كرج المركزي، شمالي إيران، إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير صدر قبل أيام، إن طهران أعدمت ما لا يقل عن 697 شخصا منذ أيلول/سبتمبر العام الماضي، بنسبة زيادة 36% مقارنة بالعام السابق.
ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في التقرير الذي نشره موقع إيران إنترناشونال، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية.