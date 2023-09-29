"حكم إعدام" يفجر احتجاجات وشغبا في سجن "رامهرمز" بإيران

وحمّلت واشنطن، آنذاك، طهران المسؤولية عن سلامة الأمريكيين المعتقلين في السجن.

كما اندلعت أحداث شغب في كانون الأول/ديسمبر 2022، خلفت قتيلا ومصابين، بعد الحديث عن نقل 15 نزيلا في سجن كرج المركزي، شمالي إيران، إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير صدر قبل أيام، إن طهران أعدمت ما لا يقل عن 697 شخصا منذ أيلول/سبتمبر العام الماضي، بنسبة زيادة 36% مقارنة بالعام السابق.

ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في التقرير الذي نشره موقع إيران إنترناشونال، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية.