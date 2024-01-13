بعد هجوم كرمان.. انتقادات لوزير الداخلية الإيراني ومطالبات بـ"إقالته"

تزايدت انتقادات بعض النواب والسياسيين الإيرانيين لوزير الداخلية، اللواء أحمد وحيدي، بعد الهجمات الدموية التي شهدتها محافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته.

وأسفر هجومان تبناهما تنظيم داعش عن مقتل 95 شخصًا وإصابة قرابة 284 آخرين، منهم 25 مصابًا بحالة حرجة ولايزالون في مستشفى كرمان، وفق إحصائيات أخيرة أعلنتها وزارة الصحة.

وقالت صحيفة "جهان صنعت" (عالم الصناعة) الإيرانية، إنه "على ما يبدو لا توجد كارثة في إيران كبيرة بما يكفي لإجبار أحمد وحيدي، وزير الداخلية، على الاستقالة أو على الأقل الاعتذار".

ووسط دعوات لاستجواب وإقالة وزير الداخلية، ومحاسبة المؤسسات الأمنية بشأن هجمات كرمان، وحوادث أخرى مماثلة، قال عضو البرلمان الإيراني، جلال محمود زاده: "لم يكن أداء وزير الداخلية جيدًا في مجال الأمن".

وأضاف زاده، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "عليكم أن تشاهدوا صور ضحايا كرمان، لقد كانت مأساة حزينة حقًّا، من الأطفال الصغار إلى الطلاب.. رجال ونساء من مختلف الأعمار فقدوا حياتهم في هذه الجريمة، وفقدت العديد من العائلات أحباءها، وكل الشعب الإيراني حزين ومفجوع بهذا الحادث".