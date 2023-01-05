سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان الحساس

ومضيق تايوان الضيق مصدر متكرر للتوتر العسكري منذ أن هربت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان عام 1949 بعد أن خسرت حربا أهلية مع الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لكنها ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

ولم تستبعد الصين أبدا إمكان استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.