ما السيناريوهات إذا فاز ترامب وحكم عليه بالسجن؟

ذهب تقرير لصحيفة "بوليتيكو" إلى أن احتمال أن يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب الحكم من زنزانة في السجن أثناء توليه منصب الرئيس أمر مستبعد، مشيرًا إلى أن الخبراء القانونيين يرون أن المصلحة الوطنية توجب أن يكون الرئيس بكامل حريته وسيادته.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة أن ترامب قد يواجه حكمًا بالسجن، مع احتمال أن يفوز بفترة رئاسية أخرى.

لكن يعتقد الخبراء القانونيون أنه لن يُطلب منه أن يقضي العقوبة في الوقت نفسه؛ بسبب تضارب المصالح الدستورية.

وبحسب تفسير الخبراء للصحيفة، فإن نيويورك ترغب بتطبيق قوانينها وجعل المجرمين يقضون عقوبتهم على الفور، بينما يرغب الشعب بأن يكون الرئيس دون قيود، إذ يعتقد الخبراء أن المصلحة الوطنية في وجود رئيس غير مُقيد ستسود في هذه الحالة، ولن يُسمح لنيويورك بسجن ترامب إذا تم انتخابه.

وإذا ما حاولت محاكم نيويورك القيام بذلك، فمن المرجح أن تتدخل المحاكم الفيدرالية وتعلق الحكم طوال فترة الرئاسة.

ويصبح احتمال مواجهة ترامب لعقوبة السجن معقولًا بشكل متزايد بعد إدانته مؤخرًا في 34 جناية في نيويورك.

وللقاضي السلطة التقديرية لاختيار عقوبة السجن أو الإفراج تحت الإشراف أو الغرامات أو الخدمة المجتمعية كعقوبة.

ومع ذلك، فإن الحكم بالسجن سيطرح مشاكل عملية؛ لأن المسؤوليات الأساسية للرئيس لا يمكن أن تتم من زنزانة السجن.