أميرة ويلز كايت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

أعلنت أميرة ويلز كايت ميدلتون، الجمعة، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها "الوقت والمساحة والخصوصية" ريثما تستكمل علاجها.

وأكدت كايت أن اكتشاف إصابتها بالسرطان، بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في كانون الثاني/يناير الفائت، شكّل "صدمة هائلة"، لكنها "بخير وتتحسّن كل يوم".

وعقب إعلان الخبر، تمنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأميرة ويلز كايت "الشفاء الكامل والعاجل"، بعدما أعلنت، الجمعة، إصابتها بالسرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وأكد سوناك أن الأميرة تحظى "بحب ودعم البلاد بكاملها"، مضيفا أنها أبدت "شجاعة هائلة" في البيان الذي أصدرته للتو.