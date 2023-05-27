رئيس النواب الأمريكي يرجح التوصل قريبا لاتفاق حول سقف الديون

قال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري، السبت، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأمريكية، بحلول الموعد النهائي في الخامس من حزيران/ يونيو.

ويبلغ سقف ديون الحكومة الاتحادية الأمريكية 31.4 تريليون دولار.

وأضاف مكارثي: "أشعر بقرب التوصل إلى اتفاق؛ لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأي حال".

ولدى سؤاله عما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو حزيران، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستعاني بحلوله من عدم القدرة على سداد فواتيرها ما لم يتم التوصل لاتفاق، رد مكارثي بالقول: "نعم".