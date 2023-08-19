ترامب يهدّد بمقاطعة أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين للبيت الأبيض‎

قبل أيام من المناظرة الأولى للمرشّحين الجمهوريين للبيت الأبيض، مساء الأربعاء، تتجه كل الأنظار إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمعرفة ما إذا كان سيشارك في هذه المعركة.

وكان ترامب قد هدد بالتغيّب عن تلك المناظرة بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدّره السباق بفارق كبير عن بقية منافسيه.

ومع تبقي 5 أشهر لانطلاق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي المقرّر في نهاية العام المقبل، تبدو شعبية ترامب أقوى من أيّ وقت مضى.

لكنّ القضايا الجنائية العديدة التي تلاحق الرئيس السابق ألقت بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

والرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاماً والذي نادراً ما لا يتصدّر عناوين الأخبار، قال صراحة إنّه يفكّر بالتغيّب عن المناظرة المقرّرة في مدينة ميلووكي.

وبرر ترامب ذلك التوجه بعدم رغبته في تقاسم الأضواء مع مرشّحين لا يتمتّعون بشعبية حقيقية.

والخميس، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا أتقدّم على المتسابق الثاني، أيّاً يكن هذا الشخص اليوم، بأكثر من 50 نقطة. (الرئيس الجمهوري الراحل رونالد) ريغان لم يفعل ذلك، ولا الآخرون فعلوا ذلك. الناس يعرفون سجلّي، وهو واحد من الأفضل على الإطلاق ، فلماذا سأناظر؟".

والجمعة، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنّ ترامب أبلغ مساعديه أنّه يخطّط للتغلّب على منافسيه عبر التغيّب عن المناظرة التي تنظّمها "فوكس نيوز"، والحلول بدلاً من ذلك ضيفاً وحيداً في مقابلة عبر الإنترنت يجريها معه تاكر كارلسون، المذيع السابق في الشبكة التلفزيونية المحافظة.

لكنّ متحدّثاً باسم حملة ترامب قال لوكالة فرانس برس: "لم نؤكّد أيّ شيء من جانبنا".