الكرملين يتهم بريطانيا بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن بريطانيا تُعد من أبرز قادة المعسكر الغربي الذي يرغب في استمرار الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قوله، إن محاولات الغرب تكثيف الضغط على روسيا "لن تجدي نفعًا ولن تسهم في إنهاء الحرب".

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترًا في الفترة الأخيرة بعد اختراق طائرات روسية للمجال الجوي البولندي، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت بريطانيا أن مقاتلاتها نفذت أول طلعة دفاع جوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا، في إطار مهمة "الحارس الشرقي" التابعة للحلف، والتي تهدف إلى تعزيز دفاعات التحالف الغربي في أعقاب اختراق روسي بطائرة مسيرة هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع جون هيلي، في بيان، إن المهمة، التي أعلنتها الحكومة البريطانية، الاثنين الماضي، في أعقاب التوغلات في المجال الجوي البولندي، تبعث "برسالة واضحة: سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف الأطلسي"، بحسب وكالة "رويترز".

وأقلعت طائرتان من طراز تايفون تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني من قاعدة عسكرية في شرق إنجلترا، الجمعة، للقيام بدوريات في سماء بولندا وردع التهديدات الجوية الروسية والتصدي لأي تهديدات، بما في ذلك الطائرات المسيرة، وفقا للبيان الذي أضاف أن الطائرتين عادتا بسلام إلى المملكة المتحدة صباح السبت.

أخبار ذات علاقة بوتين يُحرج ترامب من الشرق.. اختبار بولندا يكشف مأزق القيادة الأمريكية

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت الحكومة البريطانية أن ذلك يأتي رداً على "أخطر انتهاك" للمجال الجوي لحلف الأطلسي، من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن منذ حربه الشاملة غير المشروعة في أوكرانيا.