مستوطنون يدعون إلى تجمعات في الضفة الغربية ردًا على عملية قدوميم

دعت جماعات متطرفة في إسرائيل، اليوم الخميس، المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة للتجمع على الطرقات المتاخمة للمستوطنات، ردًا على عملية إطلاق النار التي أودت بحياة حارس مستوطنة إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن هذه الدعوات خرجت من حاخامات كبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بدأت هذه التجمعات بالفعل على الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي قلقيلية ونابلس شمال الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن عشرات المستوطنين أغلقوا الشارع الرئيس بالقرب من بلدة كفر لاقف شرق محافظة قلقيلية والتي تبعد حوالي 12 كلم عن مكان وقوع عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة قدوميم.

ويخشى الفلسطينيون من هجوم مباغت قد ينفذه المستوطنون صوب القرى الفلسطينية الواقعة على الشارع الرئيس فيما تنتشر بؤر استيطانية عديدة بالقرب من هذه البلدات يقطنها أشد المستوطنين وحشية.

وعصر اليوم الخميس، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل الشاب "أحمد ياسين هلال غيظان" من قرية قبيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وهو منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة قدوميم التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر.

وتبنَّت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية عبر بيان رسمي لها.

وقبل نحو أسبوع، نقلت وسائل إعلام عبرية تحذيرًا عن رئيس الشاباك الإسرائيلي مفاده أن المستوطنين قد يرتكبون مجازر بحق الفلسطينيين في حال استمرت هجماتهم على القرى في مناطق الضفة.

ويوم 28 حزيران/ يونيو الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه من الصعب على إسرائيل وقف هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين.

وبعد هجوم نفذته حركة حماس، الأسبوع الماضي، بالقرب من مستوطنة وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين، انخرط المستوطنون الإسرائيليون في موجة من التخريب، وإشعال الحرائق.

وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي، في أعقاب مشاركة مئات المستوطنين في هجوم عنيف جدًا استهدف قرية ترمسعيا بالقرب من رام الله ردًا على عملية إطلاق نار.