روسيا تحذر أوروبا: سنلاحق أي دولة تستولي على أصولنا

حذرت روسيا الدول الأوروبية اليوم الاثنين من أنها ستلاحق أي دولة تسعى إلى الاستيلاء على أصولها، بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يطرح فكرة إنفاق مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ومنذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين جيشه لغزو أوكرانيا العام 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها حظرًا على التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدوا ما بين 300 و350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية.

وكشفت "رويترز" أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تريد من الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة جديدة لتمويل قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة روسيا، باستخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

وكتب الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، على تيليغرام: "إذا حدث هذا فإن روسيا ستلاحق دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المنحطين الأوروبيين من بروكسل ودول الاتحاد الأوروبي التي تحاول الاستيلاء على ممتلكاتنا".

وأضاف أن روسيا ستلاحق الدول الأوروبية "بكل السبل الممكنة"، وفي "جميع المحاكم الدولية والوطنية"، بل وحتى "خارج إطار القضاء".

وتقول روسيا إن أي مصادرة لأصولها تعد بمثابة سرقة من جانب الغرب، ومن شأنها أن تقوّض الثقة في السندات والعملات الأمريكية والأوروبية.

وأضافت: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية، والمركبات الجوية دون طيار، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".