بريطانيا تحذّر: روسيا قد تبدأ استهداف السفن المدنية

قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لديها معلومات تشير إلى أن الجيش الروسي قد يتحرك لما هو أبعد من شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب الأوكرانية ليستهدف السفن المدنية في البحر الأسود.

وأضافت وودوارد أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه المعلومات خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء.

وقالت إن المعلومات التي تمتلكها بريطانيا تشير أيضًا إلى أن روسيا زرعت المزيد من الألغام البحرية عند مداخل الموانئ الأوكرانية.