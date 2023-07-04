صحيفة لوفيغارو: فرنسا تعيد 10 نساء و25 طفلًا محتجزين في مخيمات بسوريا

قالت صحيفة لوفيغارو، إن فرنسا أعادت منذ مساء الإثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء، 10 نساء و25 طفلًا من مخيم روج السوري إلى قاعدة فيليزي - فيلاكوبلاي الجوية العسكرية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه جرت عملية إعادة جديدة بين عشية وضحاها للنساء وأطفالهن المحتجزين في معسكر روج المتشدد، الواقع في شمال شرق سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المحتجزين وصلوا فجرًا إلى قاعدة فيليزي-فيلاكوبلاي الجوية العسكرية في إيفلين، حيث تولت السلطات رعايتهم تحت حراسة فائقة الأمان، فيما تم احتجاز سبع نساء لدى الشرطة تنفيذًا لمذكرة تفتيش خاصة بهن، فيما ستقدم ثلاث نساء أخريات بموجب مذكرة توقيف، إلى قاضي التحقيق.

ودانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين بمخيمات في شمال شرق سوريا.