صحيفة لوفيغارو: فرنسا تعيد 10 نساء و25 طفلًا محتجزين في مخيمات بسوريا
قالت صحيفة لوفيغارو، إن فرنسا أعادت منذ مساء الإثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء، 10 نساء و25 طفلًا من مخيم روج السوري إلى قاعدة فيليزي - فيلاكوبلاي الجوية العسكرية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه جرت عملية إعادة جديدة بين عشية وضحاها للنساء وأطفالهن المحتجزين في معسكر روج المتشدد، الواقع في شمال شرق سوريا.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المحتجزين وصلوا فجرًا إلى قاعدة فيليزي-فيلاكوبلاي الجوية العسكرية في إيفلين، حيث تولت السلطات رعايتهم تحت حراسة فائقة الأمان، فيما تم احتجاز سبع نساء لدى الشرطة تنفيذًا لمذكرة تفتيش خاصة بهن، فيما ستقدم ثلاث نساء أخريات بموجب مذكرة توقيف، إلى قاضي التحقيق.
ودانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين بمخيمات في شمال شرق سوريا.
وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في عام 2022؛ بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.
وهؤلاء النساء هن فرنسيات توجهن طوعًا إلى مناطق يسيطر عليها المتشددون في العراق وسوريا، وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم داعش عام 2019.
وولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
ورغم حساسية هذا في فرنسا التي تعرضت لهجمات متشددة عديدة، إلا أنه بضغط من عائلات المتشددات المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة لهن.
المصدر: صحيفة لوفيغارو