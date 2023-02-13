حرب أوكرانيا والتوتر الصيني الأمريكي رهانات رئيسية في مؤتمر ميونيخ للأمن
تشكل الحرب في أوكرانيا بعد عام تقريبا على الاجتياح الروسي والتوترات المتنامية بين بكين وواشنطن، الرهانات الرئيسية في مؤتمر ميونيخ حول الأمن الذي ينطلق الجمعة.
ومن القادة الذين سيحضرون القمة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وتحضر المؤتمر كذلك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الذي يغادر مهامه الخريف المقبل. ويجمع مؤتمر الأمن هذا سنويا في ميونيخ عاصمة مقاطعة بفاريا، مسؤولين وخبراء.
في حين تستعد أوكرانيا لهجوم روسي جديد، يتوقع أن يجدد القادة التزامهم دعم كييف طالما اقتضت الضرورة لصد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.
وقال مدير الحدث كريستوف هوسغن، الإثنين، خلال مؤتمر صحافي إن المؤتمر يواجه بعد سنة على ارتكاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "انتهاكا للحضارة" سؤالا لمعرفة "كيف يمكن احترام نظام عالمي مبني على قواعد" محددة.
وتساءل: "في المستقبل هل سيتوافر نظام تسيطر عليه قوة القانون أو نظام تسوده شريعة الغاب؟".
وأضاف أن مسألة "طريقة التعامل مع أفراد وقادة سياسيين لا يحترمون دولة القانون" ستكون مطروحة أيضا.
ويُتوقع أن يكون التوتر بين الولايات المتحدة والصين الذي أججه تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية، مطروحا أيضا.
وشددت بكين على أن المنطاد له أغراض مدنية وردت، الإثنين، متهمة الولايات المتحدة بإرسال مناطيد لتحلق فوق أراضيها.
وأكد مدير المؤتمر: "أتمنى فعلا حصول محادثات على هامش الحدث. وسبق وشددت على حضور وفد أمريكي رفيع المستوى".