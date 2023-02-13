حرب أوكرانيا والتوتر الصيني الأمريكي رهانات رئيسية في مؤتمر ميونيخ للأمن

تشكل الحرب في أوكرانيا بعد عام تقريبا على الاجتياح الروسي والتوترات المتنامية بين بكين وواشنطن، الرهانات الرئيسية في مؤتمر ميونيخ حول الأمن الذي ينطلق الجمعة.

ومن القادة الذين سيحضرون القمة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وتحضر المؤتمر كذلك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الذي يغادر مهامه الخريف المقبل. ويجمع مؤتمر الأمن هذا سنويا في ميونيخ عاصمة مقاطعة بفاريا، مسؤولين وخبراء.

في حين تستعد أوكرانيا لهجوم روسي جديد، يتوقع أن يجدد القادة التزامهم دعم كييف طالما اقتضت الضرورة لصد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.