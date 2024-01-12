سوناك: الضربات ضد الحوثيين "محدودة وضروريّة ومتناسبة"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ الضربات الأمريكية البريطانية ضدّ المتمرّدين الحوثيّين اليمنيّين الذين كثّفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".

وقال سوناك في بيان "رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربية بريطانيّة وأميركيّة"، مضيفا "هذا لا يمكن أن يستمرّ، لذا اتّخذنا إجراءات محدودة وضروريّة ومتناسبة دفاعا عن النفس".

ونفذت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية، عند منتصف ليل الخميس بتوقيت غرينيتش، عدة ضربات عسكرية وغارات جوية، استهدفت من خلالها عدة أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الضربات العسكرية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الحوثية الواقعة في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات".

وكانت صحيفة التايمز البريطانية ذكرت قبيل الهجوم الأمريكي البريطاني، أن من المتوقع انضمام بريطانيا للولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية ليلية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال المحرر السياسي في الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أطلع، مساء الخميس، وزراء حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين.