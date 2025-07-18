زيلينسكي: نحتاج "قوة دافعة" من أجل التفاوض مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن محادثات السلام مع روسيا بحاجة إلى "قوة دافعة أكبر".

وذكر أنه طلب من الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف "تكثيف" هذه العملية.

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وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" إن "تنفيذ الاتفاقات التي تسنى التوصل إليها في اجتماع إسطنبول الثاني مستمر"، في إشارة إلى آخر محادثات أجرتها كييف وموسكو في تركيا في وقت سابق من العام.

وأشار إلى أن "هذه العملية تحتاج إلى قوة دافعة أكبر"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكر زيلينسكي أنه كلف أوميروف أيضا بالعمل على التوصل إلى اتفاقيات بشأن الأسلحة مع حلفاء أوكرانيا.

وكان أوميروف يشغل منصب وزير الدفاع قبل التعديل الحكومي، الذي جرى أمس الخميس.

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ويضطلع مجلس الأمن القومي والدفاع بدور تنسيقي في قضايا الأمن القومي والدفاع تحت قيادة الرئيس ويضم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والدفاعيين في أوكرانيا.

وجاءت التغييرات في أوكرانيا في إطار إصلاح حكومي شامل يهدف إلى تعزيز الإدارة الاقتصادية والعسكرية في زمن الحرب، بحسب وسائل إعلام.