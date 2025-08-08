بعد تعديل وزاري.. وجوه من المعارضة في حكومة الكونغو الديمقراطية

أجرى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي تعديلا وزاريا أدخل بموجبه إلى الحكومة اثنين على الأقل من الشخصيّات المعارضة، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي فجر الجمعة.

ووفقا لـ"فرانس برس"، نشر التلفزيون التشكيلة الوزارية الجديدة التي احتفظت فيها رئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولوكا بمنصبها بينما عُيّن الزعيم المعارض ورئيس الوزراء الأسبق (2008-2012) أدولف موزيتو نائبا لرئيسة الوزاء ووزيرا للميزانية، وفلوريبر أنزولوني، زعيم حزب سياسي معارض صغير، وزيرا للتكامل الإقليمي.

وتضمّ التشكيلة الجديدة 53 وزيرا مقابل 54 في التشكيلة السابقة، وقد احتفظ ثلاثة أرباع الوزراء بمناصبهم، ومن بينهم خصوصا وزير الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، باتريك مويايا، ووزيرة الخارجية، تيريز كاييكوامبا.

ومن بين الوزراء الذين شملتهم التغييرات إيف بازيبا التي انتقلت من وزارة البيئة إلى الشؤون الاجتماعية وحلّت محلّها ماري نيانغي، بينما انتقلت إيمي بوجي من وزارة الميزانية إلى وزارة التخطيط.

وكان الشعب الكونغولي ينتظر بفارغ الصبر هذا التعديل الوزاري الذي حصل في أعقاب "مشاورات سياسية" جرت في وقت سابق من هذا العام، في فترة اتسمت بأزمة أمنية خطرة في شرق البلاد.

ويعاني شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وبخاصة المعادن، من نزاعات منذ أكثر من 30 عاما.

ويتولّى تشيسيكيدي السلطة منذ كانون الثاني/يناير 2019، وقد أعيد انتخابه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2023 بأكثر من 73% من الأصوات.

وفازت أحزاب "الاتحاد المقدس" التي ينتمي إليها الرئيس بنحو 90% من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في اليوم نفسه.