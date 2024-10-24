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غالانت يهيئ الطيارين الإسرائيليين لضرب إيران وينشر فيديو للقائه معهم

غالانت يهيئ الطيارين الإسرائيليين لضرب إيران وينشر فيديو للقائه معهم
يوآف غالانتالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 9:19 ص

في خطوة لتهيئة الطيارين الإسرائيليين، زار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قاعدة حتسريم الجوية، مؤكدًا في حديث معهم أنه "بعد الهجوم على إيران، سيفهم الجميع قوتكم وعملية التحضير والتدريب - أي عدو يحاول المساس بدولة إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا".

وشارك غالانت فيديو، خلال لقائه مع "الفرق الجوية والبرية التي تواصل عملها بكثافة واحترافية في حرب الجبهات السبع"، على صفحته بمنصة إكس.

 

 

ومن المتوقع أن ترد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران بعشرات الصواريخ الباليستية في مطلع أكتوبر، فيما قالت طهران إن الهجوم يأتي ردًا على مقتل أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وقادة إيرانيين في لبنان، بالإضافة إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية في طهران. وبعد الهجوم، توعدت تل أبيب برد قوي على إيران.

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