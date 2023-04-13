إسرائيل: يجب تقديم المسؤولين عن "فظائع باخموت" للمحاكمة

وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد هاجم، أثناء تسلمه رئاسة المعارضة، سياسة حكومة بينيت- لابيد السابقة، تجاه أوكرانيا، والتي شهدت قيام إسرائيل بتزويد المساعدات الإنسانية، وتشغيل مستشفى ميداني في أوكرانيا واستقبال عدد محدود من اللاجئين اليهود.

وقال نتنياهو مراراً في السابق إنه "سيفكر في تسليح أوكرانيا إذا عاد إلى رئاسة الوزراء".

وبعد تسلمه رئاسة الحكومة تحدث نتنياهو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً، حيث أوضح له موقف إسرائيل من الحرب الروسية على أوكرانيا.