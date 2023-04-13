إسرائيل: يجب تقديم المسؤولين عن "فظائع باخموت" للمحاكمة
علّقت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على القصف الروسي لمدينة باخموت في أوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ تسلمها الحكم بعد الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مقتضب صادر عنها، حول القتال الروسي في أوكرانيا ومحاولة احتلال مدينة باخموت: "من المستحيل اللامبالاة بالمشاهد المروعة المنشورة من المدينة، ومثل هذه الأعمال غير إنسانية"، مؤكدة أنه "يجب تقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى العدالة"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وهذه المرة الأولى التي تعلق فيها الحكومة الإسرائيلية الحالية على القصف الروسي للمدن الأوكرانية، على عكس الحكومة السابقة التي كانت تتخذ مواقف أقل حدة تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد هاجم، أثناء تسلمه رئاسة المعارضة، سياسة حكومة بينيت- لابيد السابقة، تجاه أوكرانيا، والتي شهدت قيام إسرائيل بتزويد المساعدات الإنسانية، وتشغيل مستشفى ميداني في أوكرانيا واستقبال عدد محدود من اللاجئين اليهود.
وقال نتنياهو مراراً في السابق إنه "سيفكر في تسليح أوكرانيا إذا عاد إلى رئاسة الوزراء".
وبعد تسلمه رئاسة الحكومة تحدث نتنياهو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً، حيث أوضح له موقف إسرائيل من الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضح نتنياهو أن "موقف إسرائيل واضح ويقضي بأن الحرب الروسية خرق للقانون الدولي". وشدد على أن إسرائيل تدعم كييف إذا كانت هناك حاجة لذلك، مشيراً إلى وجود دول عديدة تدعم أوكرانيا بطرق مختلفة.