مسؤول: حزب الله وراء انفجار قنبلة في إسرائيل الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الجمعة، إن حزب الله اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس آذار بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل.

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنه يجري التحقيق في احتمال تورط حزب الله المدعوم من إيران في الانفجار.