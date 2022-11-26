استقالة رئيسة تايوان من زعامة الحزب الحاكم بعد نتائج انتخابات هزيلة

استقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، اليوم السبت، قائلة إنها تتحمل مسؤولية النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات المحلية.

وفي وقت سابق السبت، أقر الحزب الديمقراطي التقدمي، بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة تايبه، وقدم مرشحه تشين شيه تشونغ التهنئة لمنافسه واين تشيانغ من حزب كومينتانج المعارض.

وفاز حزب كومينتانج، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، في انتخابات رئاسة بلدية تايبه، السبت، في انتكاسة للرئيسة تساي إينج وين، التي صورت الانتخابات المحلية على أنها تدور حول "تحدي العداء المتصاعد من جانب الصين".

ويبدو أن انتخابات رؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس المحلية تتعلق بقضايا داخلية مثل جائحة كوفيد-19 والجريمة، ولن يكون للفائزين فيها رأي مباشر في سياسة التعامل مع الصين.

لكن تساي صورت الانتخابات على أنها أكثر من مجرد اقتراع محلي، وقالت إن "العالم يراقب كيف تدافع تايوان عن ديمقراطيتها"، وسط التوترات العسكرية مع الصين التي تقول إن "الجزيرة جزء من أراضيها".

وركز كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب كومينتانج، الذي يفضل إقامة علاقات وثيقة مع الصين على الرغم من نفيه أن يكون مواليًا لبكين، جهود حملتيهما على منطقة شمال تايوان الغنية والمكتظة بالسكان، وخصوصًا العاصمة تايبه، التي لم يتمكن رئيس بلديتها المنتمي إلى الحزب الشعبي التايواني الصغير من الترشح مجددًا نظرًا لاستنفاذه أقصى مدة في المنصب.

وأجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان، في آب/ أغسطس؛ للتعبير عن غضبها من زيارة إلى تايبه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، وما زالت أنشطتها العسكرية مستمرة وإن كانت على نطاق ضيق.

واكتسح حزب كومينتانج، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، الانتخابات المحلية في عام 2018 واتهم تساي والحزب الديمقراطي التقدمي بالإفراط في التصادم مع الصين.

وأظهرت النتائج الأولية أن حزب كومينتانج يتصدر النتائج حتى الآن في أغلب السباقات الانتخابية لاختيار 21 رئيس بلدية ومقاطعة في أنحاء الجزيرة.