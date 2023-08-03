أرشيفية
أرشيفية رويترز

روسيا تضيف النرويج لقائمة الدول "غير الصديقة"

أدرجت روسيا، اليوم الخميس، النرويج على قائمة الدول الأجنبية التي تقْدِم على ما تصفها بأفعال "غير ودية" تجاه البعثات الدبلوماسية الروسية.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، إن الدول المدرجة على القائمة يمكن أن توظف عددًا محدودًا من العاملين المحليين في بعثاتها لدى روسيا، مع تحديد العدد بالنسبة للنرويج عند 27 شخصًا.

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وفي أبريل/ نيسان الماضي، طردت النرويج 15 دبلوماسيًّا روسيًّا على خلفية تهم بالتجسس، وطردت روسيا عشرة دبلوماسيين من النرويج ردًّا على ذلك.

العالم

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