باريس تنفي تصريحات إيران "الكاذبة" بشأن اعتقال فرنسيين

نفت فرنسا اليوم الأربعاء مزاعم وزارة الداخلية الإيرانية بأنها ألقت القبض على ضباط مخابرات فرنسيين وسط احتجاجات في البلاد، وطالبت بالإفراج عن جميع مواطنيها المحتجزين في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أرسل إلى رويترز: "تنفي فرنسا نفيا قاطعا التصريحات الكاذبة لوزير الداخلية الإيراني بشأن مواطنينا الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة في هذا البلد وتُذكر بأنها تعتبر كل هذه الاعتقالات تعسفية".

وأضافت: "وكما أشار وزير (الخارجية الفرنسي)، نحن على علم باحتجاز سبعة مواطنين فرنسيين إجمالا الآن بشكل تعسفي في إيران".